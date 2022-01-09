В Україні за минулу добу, 8 січня, зафіксували 2810 нових випадків Covid-19. Захворіли: 163 дитини та 33 медпрацівники.

Більше того, за минулу добу:

госпіталізовано – 840 осіб;

летальних наслідків – 75;

одужало – 2818 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 702 473 особи;

одужало – 3 511 269 осіб;

летальних наслідків – 97 239;

проведено ПЛР-тестування – 16 956 514.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 437;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 45;

Дніпропетровська область – 73;

Донецька область – 85;

Житомирська область – 79;

Закарпатська область – 45;

Запорізька область – 16;

Івано-Франківська область – 150;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 62;

Луганська область – 13;

Львівська область – 257;

Миколаївська область – 62;

Одеська область – 131;

Полтавська область – 126;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 117;

Тернопільська область – 131;

Харківська область – 128;

Херсонська область – 29;

Хмельницька область – 75;

Черкаська область – 78;

Чернівецька область – 114;

Чернігівська область – 104.

З початку кампанії вакцинації щеплено 28 773 017 осіб, з них отримали першу дозу – 14 807 334 осіб, отримали дві дози – 13 968 123 особи, отримали додаткову дозу – 6 101 особа, бустерну дозу – 18 409 осіб.

Нагадаємо, напередодні в Україні було більше інфікованих – 3195 нових випадків. При цьому кількість госпіталізацій була більше вдвічі – 1752 осіб.