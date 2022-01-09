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Кількість госпіталізацій скоротилася: в Україні зафіксовано 2810 нових випадків Covid-19

9 Січня 2022, 08:42
Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Кількість госпіталізацій скоротилася: в Україні зафіксовано 2810 нових випадків Covid-19
Джерело: Pixabay

В Україні за минулу добу, 8 січня, зафіксували 2810 нових випадків Covid-19. Захворіли: 163 дитини та 33 медпрацівники.

Більше того, за минулу добу:

  • госпіталізовано – 840 осіб;
  • летальних наслідків – 75;
  • одужало – 2818 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 702 473 особи;
  • одужало – 3 511 269 осіб;
  • летальних наслідків – 97 239;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 956 514.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 437;
  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 45;
  • Дніпропетровська область – 73;
  • Донецька область – 85;
  • Житомирська область – 79;
  • Закарпатська область – 45;
  • Запорізька область – 16;
  • Івано-Франківська область – 150;
  • Київська область – 193;
  • Кіровоградська область – 62;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 257;
  • Миколаївська область – 62;
  • Одеська область – 131;
  • Полтавська область – 126;
  • Рівненська область – 55;
  • Сумська область – 117;
  • Тернопільська область – 131;
  • Харківська область – 128;
  • Херсонська область – 29;
  • Хмельницька область – 75;
  • Черкаська область – 78;
  • Чернівецька область – 114;
  • Чернігівська область – 104.

З початку кампанії вакцинації щеплено 28 773 017 осіб, з них отримали першу дозу – 14 807 334 осіб, отримали дві дози – 13 968 123 особи, отримали додаткову дозу – 6 101 особа, бустерну дозу – 18 409 осіб.

Нагадаємо, напередодні в Україні було більше інфікованих – 3195 нових випадків. При цьому кількість госпіталізацій була більше вдвічі – 1752 осіб.

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