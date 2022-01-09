В Україні за минулу добу, 8 січня, зафіксували 2810 нових випадків Covid-19. Захворіли: 163 дитини та 33 медпрацівники.
Більше того, за минулу добу:
- госпіталізовано – 840 осіб;
- летальних наслідків – 75;
- одужало – 2818 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 702 473 особи;
- одужало – 3 511 269 осіб;
- летальних наслідків – 97 239;
- проведено ПЛР-тестування – 16 956 514.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ – 437;
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 45;
- Дніпропетровська область – 73;
- Донецька область – 85;
- Житомирська область – 79;
- Закарпатська область – 45;
- Запорізька область – 16;
- Івано-Франківська область – 150;
- Київська область – 193;
- Кіровоградська область – 62;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 257;
- Миколаївська область – 62;
- Одеська область – 131;
- Полтавська область – 126;
- Рівненська область – 55;
- Сумська область – 117;
- Тернопільська область – 131;
- Харківська область – 128;
- Херсонська область – 29;
- Хмельницька область – 75;
- Черкаська область – 78;
- Чернівецька область – 114;
- Чернігівська область – 104.
З початку кампанії вакцинації щеплено 28 773 017 осіб, з них отримали першу дозу – 14 807 334 осіб, отримали дві дози – 13 968 123 особи, отримали додаткову дозу – 6 101 особа, бустерну дозу – 18 409 осіб.
Нагадаємо, напередодні в Україні було більше інфікованих – 3195 нових випадків. При цьому кількість госпіталізацій була більше вдвічі – 1752 осіб.