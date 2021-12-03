Уровень вакцинации от коронавируса в мире постоянно растет. Есть ряд стран, где прививки сделали значительное количество граждан.

Сейчас лидером является ОАЭ. Там иммунизировались 90% населения.

Страны-лидеры по темпам вакцинации:

Португалия (87%);

Сингапур (86%);

Катар (85%);

Чили (84%);

Мальта (84%);

Куба (81%);

Южная Корея (80%);

Камбоджа (80%).

В то же время, есть страны, которые начали иммунизацию одними из первых, однако затем темпы замедлились.

Среди них Великобритания – 68%, Израиль – 67%, США – 60%.

Наименее привитыми странами являются Бурунди и Демократическая Республика Конго, показатель – 0,1% населения.

В то же время Эритрея и Северная Корея – две страны в мире, которые вообще не начинали этот процесс.

В целом вакцинация от коронавируса началась в мире год назад, в декабре 2020 года. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-го. Сначала прививки получали медики, военные, работники образовательной сферы и пенсионеры.

Позже привиться смогли все желающие старше 18 лет. В ряде стран уколы делают детям от пяти лет, в Украине — с 12 лет.