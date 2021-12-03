Уровень вакцинации от коронавируса в мире постоянно растет. Есть ряд стран, где прививки сделали значительное количество граждан.
Сейчас лидером является ОАЭ. Там иммунизировались 90% населения.
Страны-лидеры по темпам вакцинации:
- Португалия (87%);
- Сингапур (86%);
- Катар (85%);
- Чили (84%);
- Мальта (84%);
- Куба (81%);
- Южная Корея (80%);
- Камбоджа (80%).
В то же время, есть страны, которые начали иммунизацию одними из первых, однако затем темпы замедлились.
Среди них Великобритания – 68%, Израиль – 67%, США – 60%.
Наименее привитыми странами являются Бурунди и Демократическая Республика Конго, показатель – 0,1% населения.
В то же время Эритрея и Северная Корея – две страны в мире, которые вообще не начинали этот процесс.
В целом вакцинация от коронавируса началась в мире год назад, в декабре 2020 года. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-го. Сначала прививки получали медики, военные, работники образовательной сферы и пенсионеры.
Позже привиться смогли все желающие старше 18 лет. В ряде стран уколы делают детям от пяти лет, в Украине — с 12 лет.