Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Страны без единой прививки и лидеры – как в мире вакцинируют от Covid-19

3 декабря 2021, 13:56
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
вакцинація
Источник: Depositphotos

Уровень вакцинации от коронавируса в мире постоянно растет. Есть ряд стран, где прививки сделали значительное количество граждан.

Сейчас лидером является ОАЭ. Там иммунизировались 90% населения.

Страны-лидеры по темпам вакцинации:

  • Португалия (87%);
  • Сингапур (86%);
  • Катар (85%);
  • Чили (84%);
  • Мальта (84%);
  • Куба (81%);
  • Южная Корея (80%);
  • Камбоджа (80%).
Читайте также:
вакцинаціяОбязательная Covid-вакцинация: введут ли ее для всех взрослых в Украине

В то же время, есть страны, которые начали иммунизацию одними из первых, однако затем темпы замедлились.

Среди них Великобритания – 68%, Израиль – 67%, США – 60%.

Наименее привитыми странами являются Бурунди и Демократическая Республика Конго, показатель – 0,1% населения.

В то же время Эритрея и Северная Корея – две страны в мире, которые вообще не начинали этот процесс.

В целом вакцинация от коронавируса началась в мире год назад, в декабре 2020 года. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-го. Сначала прививки получали медики, военные, работники образовательной сферы и пенсионеры.

Позже привиться смогли все желающие старше 18 лет. В ряде стран уколы делают детям от пяти лет, в Украине — с 12 лет.

Источник
The Guardian
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка