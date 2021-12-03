Рівень вакцинації від коронавірусу у світі постійно зростає. Є низка країн, де щеплення зробила значна кількість населення.
Нині лідером є ОАЕ. Там імунізувалися 90% громадян.
Країни-лідери за темпами вакцинації:
- Португалія (87%);
- Сінгапур (86%);
- Катар (85%);
- Чилі (84%);
- Мальта (84%);
- Куба (81%);
- Південна Корея (80%);
- Камбоджа (80%).
Водночас є країни, які розпочали імунізацію одними серед перших, однак потім темпи сповільнилися.
Серед них Велика Британія – 68%, Ізраїль – 67%, США – 60%.
Найменш щепленими країнами є Бурунді та Демократична Республіка Конго, показник – 0,1% населення.
Водночас Еритрея та Північна Корея – дві країни у світі, які взагалі не розпочинали цей процес.
Загалом вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі рік тому, у грудні 2020 року. Україна доєналася до цього процесу у лютому 2021-ого. Спочатку щеплення отримували медики, військові, працівники освітньої сфери та пенсіонери.
Пізніше щепитися змогли всі охочі старше 18 років. Наразі у низці країн уколи роблять дітям від п’яти років, в Україні – з 12 років.