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Країни без жодного щеплення та лідери – як у світі вакцинують від Covid-19

3 Грудня 2021, 13:56
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Рівень вакцинації від коронавірусу у світі постійно зростає. Є низка країн, де щеплення зробила значна кількість населення.

Нині лідером є ОАЕ. Там імунізувалися 90% громадян.

Країни-лідери за темпами вакцинації:

  • Португалія (87%);
  • Сінгапур (86%);
  • Катар (85%);
  • Чилі (84%);
  • Мальта (84%);
  • Куба (81%);
  • Південна Корея (80%);
  • Камбоджа (80%).
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Водночас є країни, які розпочали імунізацію одними серед перших, однак потім темпи сповільнилися.

Серед них Велика Британія – 68%, Ізраїль – 67%, США – 60%.

Найменш щепленими країнами є Бурунді та Демократична Республіка Конго, показник – 0,1% населення.

Водночас Еритрея та Північна Корея – дві країни у світі, які взагалі не розпочинали цей процес.

Загалом вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі рік тому, у грудні 2020 року. Україна доєналася до цього процесу у лютому 2021-ого. Спочатку щеплення отримували медики, військові, працівники освітньої сфери та пенсіонери.

Пізніше щепитися змогли всі охочі старше 18 років. Наразі у низці країн уколи роблять дітям від п’яти років, в Україні – з 12 років.

Джерело
The Guardian
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , статистика
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