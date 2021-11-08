В оккупированном Россией городе Керчь выключают свет, поэтому в одной из местных больниц возникают проблемы со снабжением кислорода больных коронавирусом.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Есть сведения о случае смерти мужчины.

— Каждый день в пульмунологии 3-й больницы выключают свет. Как следствие, кислородные аппараты не подают воздух. Ночью умер мужчина. Кричал, звал на помощь. Пришли, упаковали в пакет, забрали, – написал анонимный пользователь в одной из местных групп в соцсети.

В то же время другого подтверждения этой информации пока нет – ни представителей больницы, ни так называемой местной власти.

В Крыму фиксируется сложная ситуация с коронавирусом.

Керчь

В больнице пропадает свет,кислород не подается,пациенты мрут…

такая бытовуха нынче у нас pic.twitter.com/AOQojJxRjN — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) November 6, 2021

На прошлой неделе на полуострове подтвердили наибольшее количество случаев заражения за сутки.

Сложной эпидобстановка продолжает быть и в Украине, и в России. Количество новых случаев пока достаточно высоко, ежедневно умирает значительное количество людей.