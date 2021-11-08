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Кричав і кликав на допомогу! У Керчі через вимкнення світла помер Covid-пацієнт

8 Листопада 2021, 13:06 Людмила Грубнік
Кричав і кликав на допомогу! У Керчі через вимкнення світла помер Covid-пацієнт
Джерело: Depositphotos

В окупованому Росією місті Керч вимикають світло, через це в одній із місцевих лікарень виникають проблеми з постачанням кисню хворим на коронавірус.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Є дані про випадок смерті чоловіка.

– Щодня у пульмонології 3-ї лікарні вимикають світло. Як наслідок, кисневі апарати не подають повітря. Вночі помер чоловік. Кричав, кликав на допомогу. Прийшли, запакували в пакет, забрали, – написав анонімний користувач в одній із місцевих груп у соцмережі.

Водночас іншого підтвердження цієї інформації поки що немає – ні представників лікарні, ні так званої місцевої влади.

У Криму фіксується складна ситуація з коронавірусом.

Цього тижня на півострові підтвердили найбільшу кількість випадків зараження за добу.

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Складним епідстан продовжує бути і в Україні, і в Росії. Кількість нових випадків поки що досить висока, щодня помирає значна кількість людей.

Теги
Коронавірус Covid-19 , Крим , Лікарні , Смерть
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