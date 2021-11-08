В окупованому Росією місті Керч вимикають світло, через це в одній із місцевих лікарень виникають проблеми з постачанням кисню хворим на коронавірус.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Є дані про випадок смерті чоловіка.

– Щодня у пульмонології 3-ї лікарні вимикають світло. Як наслідок, кисневі апарати не подають повітря. Вночі помер чоловік. Кричав, кликав на допомогу. Прийшли, запакували в пакет, забрали, – написав анонімний користувач в одній із місцевих груп у соцмережі.

Водночас іншого підтвердження цієї інформації поки що немає – ні представників лікарні, ні так званої місцевої влади.

У Криму фіксується складна ситуація з коронавірусом.

Керчь

В больнице пропадает свет,кислород не подается,пациенты мрут…

такая бытовуха нынче у нас pic.twitter.com/AOQojJxRjN — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) November 6, 2021

Цього тижня на півострові підтвердили найбільшу кількість випадків зараження за добу.

Складним епідстан продовжує бути і в Україні, і в Росії. Кількість нових випадків поки що досить висока, щодня помирає значна кількість людей.