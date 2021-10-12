В ноябре в Киеве значительно ухудшится ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Такой прогноз во время пресс-конференция 12 октября озвучила заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №4 Наталья Ралец.

— Прогнозируется, что октябрь и ноябрь будут очень тяжелые, особенно — ноябрь. На сегодня уже очень жесткая ситуация. Очень высокий уровень заболеваемости. Свободных мест почти нет, особенно в отделениях интенсивной терапии, — отметила Наталья Ралец.

По ее словам, сейчас желающих госпитализироваться в городе много. Несмотря на то, что больницы заполнены, никому не отказывают.

Наталья Ралец считает, что врачи должны подробнее анализировать состояние каждого больного перед направлением на госпитализацию.

— Рекомендуемые показания для госпитализации: сатурация — 92 и ниже, период заболевания, изменение в формуле крови. Но, как показывает практика, особенно с появлением нового штамма не всегда эти показатели можно применить в реальной жизни. То есть клиническая картина развивается значительно быстрее, в более короткие сроки, — добавила она.

Необходимо анализировать ситуацию в комплексе, учитывая клинические и амбулаторные показатели.