У листопаді у Києві значно погіршиться ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Такий прогноз під час прес-конференція 12 жовтня озвучила завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4 Наталія Ралець.

– Прогнозується, що жовтень та листопад будуть дуже важкі, особливо – листопад. На сьогодні вже дуже жорстка ситуація. Дуже високий рівень захворюваності. Вільних місць майже немає, особливо у відділеннях інтенсивної терапії, – зазначила Наталія Ралець.

За її словами, наразі охочих госпіталізуватися у місті багато. Попри те, що лікарні заповнені, нікому не відмовляють.

Наталія Ралець вважає, що лікарі мають детальніше аналізувати стан кожного хворого перед направленням на госпіталізацію.

– Рекомендовані показання для госпіталізації: сатурація – 92 і нижче, період захворювання, зміна у формулі крові. Але, як показує практика, особливо з появою нового штаму не завжди ці показники можна застосувати у реальному житті. Тобто клінічна картина розвивається значно швидше, у більш короткі терміни, – додала вона.

Необхідно аналізувати ситуацію у комплексі, враховуючи клінічні та амбулаторні показники.