Миру грозит постантибиотиковая эра – время, когда эти лекарственные препараты не будут спасать от недугов, с которыми сейчас можно легко справиться.

Об этом во время брифинга 11 ноября 2021 года сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

– И это не картина из фильма ужасов. Это возможное наступление постантибиотиковой эры. Время, когда антибиотики перестанут работать, и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас каждый год около 700 тыс. человек в мире умирают от инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями.

— При потере контроля над назначением и лечением антибиотиками, эта цифра может составить 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет, — добавил он.

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В то же время, он напомнил, что антибиотики не спасают от вирусных инфекций. Поэтому не стоит их употреблять во время заболевания коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

Они необходимы только тогда, когда есть бактериальные осложнения. Их должен прописать врач.