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Мать обвиняет медиков: в Запорожье умер 2-летний ребенок, у которого были проблемы с сердцем

31 декабря 2021, 13:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смерть
Источник: Depositphotos

В областной детской больнице Запорожья вчера вечером, 30 декабря, медики констатировали смерть 2-летнего пациента. Мать обвинила в случившимся врачей. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом журналистам сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.

В комментарии говорится о том, что 30 декабря около 21 часа на линию 102 из приемного отделения областной детской больницы позвонила по телефону женщина и сообщила, что ее ребенок, 2019 года рождения, умер по вине врача, который не предоставил соответствующую помощь.

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Ребенок находился на лечении в медицинском учреждении с 24 декабря в связи с сердечно-сосудистым заболеванием.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, что это привело к тяжкому исходу.

В рамках досудебного расследования назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Источник
Нацполиция
Теги
Запоріжжя , Медики , правоохоронці , Смерть
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