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Мати звинувачує медиків: у Запоріжжі померла 2-річна дитина, у якої були проблеми з серцем

31 Грудня 2021, 13:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смерть
Джерело: Depositphotos

В обласній дитячій лікарні Запоріжжя вчора ввечері, 30 грудня, медики констатували смерть 2-річного пацієнта. Мати звинуватила в тому, що трапилося лікарів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це журналістам повідомила прес-офіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

У коментарі йдеться про те, що 30 грудня близько 21 години на лінію 102 з приймального відділення обласної дитячої лікарні зателефонувала жінка і повідомила, що її дитина, 2019 року народження, померла з вини лікаря, який не надав відповідну допомогу.

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Дитина перебувала на лікуванні в медичному закладі з 24 грудня у зв’язку з серцево-судинним захворюванням.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України – невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого або недобросовісного до них ставлення, що це призвело до тяжкого результату.

В рамках досудового розслідування призначено проведення судово-медичної експертизи.

Джерело
Нацполіція
Теги
Запоріжжя , Медики , правоохоронці , Смерть
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