В обласній дитячій лікарні Запоріжжя вчора ввечері, 30 грудня, медики констатували смерть 2-річного пацієнта. Мати звинуватила в тому, що трапилося лікарів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це журналістам повідомила прес-офіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

У коментарі йдеться про те, що 30 грудня близько 21 години на лінію 102 з приймального відділення обласної дитячої лікарні зателефонувала жінка і повідомила, що її дитина, 2019 року народження, померла з вини лікаря, який не надав відповідну допомогу.

Дитина перебувала на лікуванні в медичному закладі з 24 грудня у зв’язку з серцево-судинним захворюванням.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України – невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого або недобросовісного до них ставлення, що це призвело до тяжкого результату.

В рамках досудового розслідування призначено проведення судово-медичної експертизи.