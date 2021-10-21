В Индии 21 октября 2021 года ввели миллиардную дозу вакцины от коронавируса.

— Индия пишет историю. Мы стали свидетелями триумфа индийской науки, предпринимательства и коллективного духа 1,3 млрд индийцев, — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем Twitter. — Поздравляю Индию с переходом порога в 1 млрд. Спасибо нашим врачам, медсестрам и всем тем, кто помог достичь этой отметки.

Итак, в Индии как минимум одну дозу вакцины получили около 75% взрослого населения, не имеющего противопоказаний к прививкам.

Власти страны в последнее время усилили кампанию по вакцинации от коронавируса. Это помогло установить контроль над новыми случаями заражения. Однако со второй дозой возникает проблема. Темпы снижаются.

— Мы хотели бы увидеть, как это количество растет. Необходим полный охват, — сказал глава Национальной целевой группы по борьбе с Covid-19 доктор Винод Кумар Пол.

В стране планировали вакцинировать от Covid-19 100% взрослого населения до конца года. Но для достижения цели нужно увеличить темпы вакцинации.

За все время пандемии в Индии было зафиксировано около 34 млн случаев заражения коронавирусом, более чем 452 тыс. людей умерли.

Пандемия коронавируса, которую планировали победить за год, продлится еще какое-то время из-за того, что бедные страны не получают вакцин. Поэтому коронавирус будет активным еще и в следующем году.

Источник: Associated Press.