В Індії 21 жовтня 2021 року ввели мільярдну дозу вакцини від коронавірусу.

– Індія пише історію. Ми стали свідками тріумфу індійської науки, підприємництва та колективного духу 1,3 млрд індійців, – написав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у своєму Twitter. – Вітаю Індію з переходом порогу в 1 млрд. Дякую нашим лікарям, медсестрам і всім тим, хто допоміг досягти цієї позначки.

Отже, в Індії щонайменше одну дозу вакцини отримали близько 75% дорослого населення, що не має протипоказань до щеплень.

Влада країни останнім часом посилила кампанію з вакцинації від коронавірусу. Це допомогло встановити контроль над новими випадками зараження. Проте з другою дозою виникає проблема. Тут темпи знижуються.

– Ми хотіли б побачити, як ця кількість зростає. Повне охоплення необхідне, – сказав глава національної цільової групи з боротьби з Covid-19 доктор Вінод Кумар Пол.

У країні планували вакцинувати 100% дорослого населення до кінця року. Та для досягнення цієї мети потрібно пришвидшити темпи вакцинації.

За весь час пандемії в Індії було зафіксовано близько 34 млн випадків зараження коронавірусом, понад 452 тис. людей померли.

Пандемія коронавірусу, яку планували перемогти за рік, триватиме ще якийсь час через те, що бідні країни не отримують вакцин. Тому коронавірус буде активним ще й наступного року.

Джерело: Associated Press.