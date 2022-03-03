Министерство здравоохранения передало 64 новых автомобиля в регионы.

Профильное ведомство продолжает обновлять автопарк экстренной медицинской помощи.

– Несколько областей Украины усилили свое медицинское оборудование для спасения жизней мирного населения и военных в условиях террористических действий Российской Федерации против Украины, – отметили в Минздраве.

В то же время только 1 марта Минздрав передал 52 новых скорых.

Автомобили приобрели на средства государственного бюджета.

Их распределяют между регионами, где есть наибольшая потребность.

С 24 февраля в Украине идет война. Россия незаконно вторглась на территорию страны и обстреливает мирные города. Из-за этого погибают военные и мирное население.

В то же время украинские врачи продолжают оказывать помощь всем нуждающимся. Если есть необходимость в экстренной помощи, следует вызвать скорую по номеру 103.

Онкобольные также могут проконсультироваться с врачом по телефону или пройти все необходимые процедуры в больницах. Несмотря на это, важно все-таки знать базовые правила оказания первой помощи.