НАН Украины: почему в Киеве данные о заболеваемости Covid-19 завышены

Из-за задержек ежедневно обнародуется случаев больше, чем получено положительных ПЦР-тестов. Так, например по официальной статистике продолжается фаза плато, тогда как количество положительных ПЦР-тестов уменьшилась втрое по сравнению с максимальными значениями.

— В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем втрое по сравнению с максимальными значениями, — говорится в сообщении.

В НАН говорят, что несоответствие увеличивается, причем чем дальше, тем больше.

Данные о вакцинации в столице свидетельствуют, что Киев уже достиг цели ВОЗ на 2022 год и выполнил национальный план по вакцинации против Covid-19, сообщает Киевская школа экономики (KSE).

Аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова напомнила, что по рекомендациям ВОЗ до конца этого года нужно вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего – 70%.

Источник: НАН Украины