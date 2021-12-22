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НАН Украины: почему в Киеве данные о заболеваемости Covid-19 завышены

22 декабря 2021, 10:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
НАН Украины: почему в Киеве данные о заболеваемости Covid-19 завышены
Источник: Depositphotos

Статистические данные по Covid-19 в Киеве не соответствуют действительности. А все потому, что информация обнародуется с большими задержками, сообщают в Национальной академии наук (НАН).

Из-за задержек ежедневно обнародуется случаев больше, чем получено положительных ПЦР-тестов. Так, например по официальной статистике продолжается фаза плато, тогда как количество положительных ПЦР-тестов уменьшилась втрое по сравнению с максимальными значениями.

— В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем втрое по сравнению с максимальными значениями, — говорится в сообщении.

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В НАН говорят, что несоответствие увеличивается, причем чем дальше, тем больше.

Данные о вакцинации в столице свидетельствуют, что Киев уже достиг цели ВОЗ на 2022 год и выполнил национальный план по вакцинации против Covid-19, сообщает Киевская школа экономики (KSE).

Аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова напомнила, что по рекомендациям ВОЗ до конца этого года нужно вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего – 70%.

Источник: НАН Украины

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