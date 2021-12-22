Статистичні дані щодо Covid-19 у Києві не відповідають дійсності. А все тому, що інформація оприлюднюється з великими затримками, повідомляють у Національній академії наук (НАН).

Через затримки щодня оприлюднюється випадків більше, ніж отримано позитивних ПЛР-тестів. Так, наприклад, за офіційною статистикою триває фаза плато, тоді як кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилася втричі порівняно з максимальними значеннями.

– У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних, кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш ніж утричі порівняно з максимальними значеннями”, – йдеться у повідомленні НАН.

У НАН кажуть, що невідповідність збільшується, причому що далі, то більше.

Дані про вакцинацію у столиці свідчать, що Київ уже досяг мети ВООЗ на 2022 рік та виконав національний план з вакцинації проти Covid-19, повідомляє Київська школа економіки (KSE).

Аналітик Центру економіки охорони здоров`я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова нагадала, що за рекомендаціями ВООЗ до кінця цього року потрібно вакцинувати обома дозами 40% дорослого населення, а до середини наступного – 70%.

Джерело: НАН України