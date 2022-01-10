В Польше подтвердили два летальных случая от инфицирования людей новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич во время пресконференции в Варшаве.

— Омикрон тоже опасен. Мы имеем по крайней мере два первых случая смерти лиц, инфицированных новой версией вируса, — отметил он.

Речь идет о двух случаях в Малопольском воеводстве (Краков) у лиц старшего возраста – 92 и 85 лет. По словам пресс-секретаря, пациенты не были вакцинированы от коронавируса.

Андрусевич рассказал, что в течение последней недели доля штамма Омикрон среди инфицированных коронавирусом в Польше выросла с 1-2, 5% до 7-8%. По последним данным, в Польше выявлено 193 случая Омикрона, больше всего — в Поморском (Гданьск) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

По состоянию на 10 января более 4,5 млн учеников польских средних школ вернулись к стационарному обучению. В течение трех недель праздничных каникул, а позже дистанционного обучения удалось уменьшить количество вспышек коронавируса в школах.

В Украине за сутки, 10 января, подтвердили 1 969 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 3 517 людям, а умерли – 86 пациентов. Больше всего больных в г. Киев (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130), Одесской (113) и Полтавской (109) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.