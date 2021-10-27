Во Львовской области от осложнений, которые вызвал коронавирус, в один день умерли мужчина и женщина.

Об этом сообщили сестра умершей Леся Баранюк в социальных сетях. Пожилые супруги не были вакцинированы против коронавируса. Они провели в реанимации Новояворовской больницы почти месяц.

Женщина Мария умерла утром 26 октября, а ее муж Владимир – вечером.

— Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочери, одна палата в реанимации в течение месяца. Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: “Только ты чуть быстрее”. Так и случилось — они умерли в один день. Володя смог прожить без жены только 12 часов”, — написала Баранюк.

По словам главного врача Григория Мороза, умершим было по 66 лет. Они попали в больницу с пневмонией еще 29 сентября. Он утверждает, что прививки от Covid-19 супруги не делали. Владимир ранее пережил инфаркт, а у его жены диагностировали сахарный диабет.

По состоянию на 27 октября во Львовской области зафиксировали 1 426 новых случаев коронавируса. В регионе за сутки умерло 13 человек.

В целом в Украине за последние 24 часа Covid-19 подтвердили у 22 574 людей. Выздороветь удалось 11 593 пациентам, а умерли — 692 украинца.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 874), Харьковской (1 641) и Одесской (1 477) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Леся Баранюк