У Львівській області від ускладнень, які викликав коронавірус, в один день померли чоловік та жінка.

Про це повідомили сестра померлої Леся Баранюк у соціальних мережах. Літнє подружжя не було вакциновано проти коронавірусу. Вони провели у реанімації Новояворівській лікарні майже місяць.

Жінка Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір.

– Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця. Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: “Тільки ти трохи швидше”. Так і сталось – вони померли в один день. Володя зміг прожити без дружини лише 12 годин”, – написала Баранюк.

За словами головного лікаря Григорія Мороза, померлим було по 66 років. Вони потрапили до лікарні з пневмонією ще 29 вересня. Він стверджує, що щеплення від Covid-19 подружжя не робило. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет.

Станом на 27 жовтня у Львівській області зафіксували 1 426 нових випадків коронавірусу. В регіоні за добу померло 13 людей.

Загалом в Україні за останні 24 години Covid-19 підтвердили у 22 574 людей. Одужати вдалося 11 593 пацієнтам, а померли – 692 українці.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 874), Харківській (1 641) та Одеській (1 477) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Леся Баранюк