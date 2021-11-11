В отличие от Covid-сертификата, ПЦР-теста и справки о выздоровлении от Covid-19, в Дію пока не будут добавлять справку о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19 — нет запроса от Минздрава.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что не получали техзадания от Минздрава на возможность генерирования справки о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19 в приложении Дія.

— Насколько мне известно, Минздрав утвердил форму справки, которую будут выдавать пациентам с противопоказаниями к Covid-вакцинации, — сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. — По состоянию на сегодня у нас пока нет технического задания. Поэтому не могу сказать, когда появится возможность генерировать такую справку в приложении Дія.

Он пообещал, что как только техзадание будет получено, услуга заработает в течение нескольких дней.

Федоров считает, что все, связанное с коронавирусом, нужно оцифровать. Например, сгенерировать результаты ПЦР-тестирования можно будет уже через несколько дней.

Украинцы, имеющие противопоказания к прививкам от коронавируса, могут получить справку об этом. Такие противопоказания могут быть постоянными и временными. Постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной. Это, например, тяжелая аллергическая реакция на первую дозу или один из ее компонентов.