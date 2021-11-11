На відміну від Covid-сертифікату, ПЛР-тесту та довідки про одужання від Covid-19, в Дію поки що не додаватимуть довідку про протипоказання до вакцинації від Covid-19 – немає запиту від МОЗ.

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що не отримували техзавдання від МОЗ на можливість генерування довідки про протипоказання до вакцинації від Covid-19 у додатку Дія.

– Наскільки мені відомо, МОЗ затвердило форму довідки, яку видаватимуть пацієнтам із протипоказаннями до Covid-вакцинації, – повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. – Станом на сьогодні у нас поки що немає технічного завдання. Тому не можу сказати, коли з’явиться можливість генерувати таку довідку в додатку Дія.

Він пообіцяв, що щойно техзавдання буде отримане, послуга запрацює протягом кількох днів.

Федоров вважає, що все, пов’язане з коронавірусом, потрібно оцифрувати. Наприклад, згенерувати результати ПЛР-тестування можна буде вже за кілька днів.

Українці, які мають протипоказання до щеплень від коронавірусу, можуть отримати довідку про це. Такі протипоказання можуть бути постійними та тимчасовими. Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною. Це, наприклад, тяжка алергічна реакція на першу дозу або один із її компонентів.