В Украине зимой 2022 года ожидается повышение заболеваемости Covid-19, которое будет спровоцировано новым штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом рассказал в одном из интервью заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, постепенное ухудшение эпидемической ситуации в нашем государстве будет наблюдаться со второй половины января. А уже примерно в середине февраля новая волна достигнет пика.

– Где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом Омикрон… Со второй половины января мы ожидаем, что постепенно будет ухудшаться эпидемическая ситуация, и такое ухудшение достигнет своего пика где-то в середине февраля, – подчеркнул Кузин.

Главный санврач объяснил, что вспышки, которые наблюдаются в странах Европы, где сейчас распространяется Омикрон, в Украину приходят на 1-2 месяца позже.

Поэтому сейчас в нашем государстве пока завершается предыдущая волна Covid-19, спровоцированная штаммом Дельта, и снижается количество случаев инфицирования.

По словам Кузина, сейчас штамм Дельта циркулирует во всех областях Украины. Однако статистика других государств показывает, что штамм Омикрон там вытесняет Дельту.

Главный санврач также проинформировал, что на 30 декабря 2021 года в Украине было выявлено шесть лабораторно подтвержденных случаев заражения штаммом Омикрон. Более половины из них связаны с пребыванием граждан за рубежом (в Германии, Польше и ОАЭ), а другие – с контактом с зараженным лицом.

Кузин уточнил, что штамм Омикрон гораздо быстрее передается (по сравнению с другими штаммами Covid-19) может инфицировать большее количество людей, а инкубационный период заражения им короче.

По сравнению с Дельтой, скорость передачи штамма Омикрон возрастает почти на треть.

Однако, как показывают клинические данные, после инфицирования Омикроном заболевание протекает легче, чем при штамме Дельта. В то же время он опасен для людей с сопутствующими неинфекционными болезнями, часто попадающими в больницы из-за тяжелого течения болезни.

– Эффективность полного курса вакцинации при штамме Омикрон также несколько снижается: процент снижения сейчас составляет около 30%. Бустерная доза может применяться для того, чтобы поднять этот процент, сократить его до 50%, — добавил Кузин.

Он отметил, что в 2022 году будет оставаться такая проблема, как довольно быстрые мутации коронавируса.