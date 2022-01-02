В Україні взимку 2022 року очікується підвищення захворюваності на Covid-19, яке буде спровоковане новим штамом коронавірусу Омікрон.

Про це розповів в одному з інтерв’ю заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, поступове погіршення епідемічної ситуації в нашій державі буде спостерігатися з другої половини січня. А вже приблизно в середині лютого нова хвиля досягне піку.

– Десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом Омікрон… Із другої половини січня ми очікуємо, що поступово буде погіршуватися епідемічна ситуація, і таке погіршення досягне свого піку десь у середині лютого, – наголосив Кузін.

Головний санлікар пояснив, що спалахи, які спостерігаються в країнах Європи, де зараз поширюється Омікрон, в Україну приходять на 1-2 місяці пізніше.

А тому зараз у нашій державі поки що завершується попередня хвиля Covid-19, спровокована штамом Дельта, і знижується кількість випадків інфікування.

За словами Кузіна, зараз штам Дельта циркулює в усіх областях України. Проте статистика інших держав демонструє, що штам Омікрон там витісняє Дельту.

Головний санлікар також поінформував, що станом на 30 грудня 2021 року в Україні було виявлено шість лабораторно підтверджених випадків зараження штамом Омікрон. Понад половина з них – пов’язана з перебуванням громадян за кордоном (у Німеччині, Польщі та ОАЕ), а інші – з контактуванням із зараженою особою.

Кузін уточнив, що штам Омікрон набагато швидше передається (порівняно з іншими штамами Covid-19), може інфікувати більшу кількість людей, а інкубаційний період зараження ним коротший.

Порівняно з Дельтою, швидкість передачі штаму Омікрон зростає майже на третину.

Проте, як показують клінічні дані, після інфікування Омікроном хвороба протікає легше, ніж при штамі Дельта. Водночас він небезпечний для людей із супутніми неінфекційними хворобами, які часто потрапляють до лікарень через важкий перебіг хвороби.

– Ефективність повного курсу вакцинації при штамі Омікрон також дещо знижується: відсоток зниження зараз становить біля 30%. Бустерна доза може бути застосована для того, щоб підняти цей відсоток, скоротити його до 50%, – додав Кузін.

Він зазначив, що в 2022 році буде залишатися така проблема, як доволі швидкі мутації коронавірусу.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також заявляв, що нову хвилю зростання Covid-захворюваності в Україні очікують у лютому 2022 року. Її може спровокувати штам Омікрон.

За даними науковців, рівень смертності від штаму коронавірусу Омікрон на 75% менший, якщо порівнювати з минулими хвилями Covid-19.

Джерело: Суспільне, Українське радіо