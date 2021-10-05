Системный аналитик Евгений Истребин, который с начала пандемии анализирует ситуацию по Covid-19, сделал печальный прогноз: многим областям Украины остается день-два до заполнения всех коек в больницах, после чего мощности лечебных заведений будут исчерпаны.

Так, Херсонской области до часа Х остается один день. Немногим больше времени аналитик отводит Запорожской области — 9 дней.

Особую тревогу вызывает положение дел в Харьковской области. В Харькове сейчас наблюдается максимальная загруженность больниц — 95%. Из города людей везут в районные больницы.

— Потому что еще несколько дней назад в городе было только пять больниц, которые могли принимать взрослых пациентов с Covid-19, — сказал Евгений Истребин. — Сейчас принято решение добавить к ним еще две.

А вот в Тернопольской области ситуация не столь печальна. Здесь полная загрузка может наступить только через 43 дня.

— Остановить эту нарастающую волну может только красная зона, — подытожил аналитик. — Две предыдущие волны были остановлены локдаунами. Другого выхода уже нет.

Даже вакцинация, которая тоже не на высоте, сейчас не может сильно повлиять на заболеваемость, потому что максимальный эффект от нее наступает на 28 день после прививки. У Украины столько времени нет.

Из-за ухудшения эпидситуации в Киеве допускают возможность усиления карантинных ограничений. Они могут касаться и работы транспорта. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что власти будут ориентироваться на опыт других стран, где только при наличии QR-кода о вакцинации можно посещать массовые мероприятия, кафе и рестораны, и места, где есть вероятность распространения инфекции.

Источник: Евгений Истребин.