Системний аналітик Євген Істребін, який з початку пандемії аналізує ситуацію з Covid-19, зробив сумний прогноз: багатьом областям України залишається день-два до заповнення всіх ліжок у лікарнях, після чого потужності лікувальних закладів будуть вичерпані.

Так, Херсонській області до години Х залишається один день. Трохи більше часу аналітик відводить Запорізькій області – 9 днів.

Особливу тривогу викликає стан справ у Харківській області. У Харкові зараз спостерігається максимальна завантаженість лікарень – 95%. З міста людей везуть у районні лікарні.

– Ще кілька днів тому в місті було тільки п’ять лікарень, які могли приймати дорослих пацієнтів з Covid-19, – сказав Євген Істребін. – Зараз ухвалено рішення додати до них ще дві.

А от у Тернопільській області ситуація не настільки сумна. Тут повне завантаження може настати лише через 43 дні.

– Зупинити цю наростаючу хвилю може тільки червона зона, – підсумував аналітик. – Дві попередні хвилі були зупинені локдаунами. Іншого виходу вже немає.

Навіть вакцинація, яка теж не на висоті, зараз не може сильно вплинути на захворюваність, тому що максимальний ефект від неї настає на 28 день після щеплення. В України стільки часу немає.

Через погіршення епідситуації в Києві допускають можливість посилення карантинних обмежень. Вони можуть стосуватися і роботи транспорту. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що влада орієнтуватиметься на досвід інших країн, де тільки за наявності QR-коду про вакцинацію можна відвідувати масові заходи, кафе і ресторани, і місця, де є ймовірність поширення інфекції.

Джерело: Євген Істребін.