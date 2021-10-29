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Обязательный Covid-укол. Спецпредставитель ЕС рассказал, нарушает ли это права человека

29 октября 2021, 09:31 Людмила Грубнік
Обязательный Covid-укол. Спецпредставитель ЕС рассказал, нарушает ли это права человека
Источник: Depositphotos

Обязательная вакцинация от коронавируса среди представителей определенных профессиональных групп не является нарушением прав человека.

Такое мнение высказал специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор.

— Люди тоже имеют социальную ответственность друг перед другом. А это значит обращать внимание не только на то, что может быть неудобно лично мне как индивидууму, но и на то, что помогает всем нам оставаться живыми и здоровыми, — отметил Имон Гилмор.

По его словам, ЕС поддерживает вакцинацию от коронавируса.

И хотя нельзя кого-то заставить иммунизироваться, но можно максимально изолироваться от таких людей.

— Можете ли вы обязать кого-то вакцинироваться? Нет, вы не можете. Можете ли вы решить, что кто-то невакцинированный не может быть в классе, не может посещать пациентов? Да, вы можете, в интересах общественного здоровья, — добавил он.

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С начала вакцинации от коронавируса кипят дискуссии касательно обязательной иммунизации. Некоторые страны уже приняли такие меры для представителей отдельных профессий.

Источник
РБК-Украина
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19
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