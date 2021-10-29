Обов’язкова вакцинація від коронавірусу серед представників певних професійних груп не є порушенням прав людини.

Таку думку висловив спеціальний представник ЄС із прав людини Імон Гілмор.

– Люди теж мають соціальну відповідальність одне перед одним. А це означає звертати увагу не лише на те, що може бути незручно особисто мені як індивідууму, а й на те, що допомагає нам усім залишатися живими і здоровими, – зазначив Імон Гілмор.

За його словами, ЄС підтримує вакцинацію від коронавірусу.

І хоча не можна змусити когось імунізуватися, але можна максимально ізолюватися від таких людей.

– Чи можете ви зобов’язати когось вакцинуватись? Ні, ви не можете. Чи можете ви вирішити, що хтось невакцинований не може бути у класі, чи не може відвідувати пацієнтів? Так, ви можете, задля громадського здоров’я, – додав він.

Із початку вакцинації від коронавірусу тривають дискусії щодо обов’язкової імунізації. Низка країн уже вжила таких заходів для представників окремих професій.