В Греции на фоне роста заболеваемости коронавирусом правительство вводит обязательную вакцинацию против Covid-19 для людей в возрасте 60+.

— Греки старше 60 лет, которые не были вакцинированы, должны до 16 января записаться на прием для получения первой дозы, иначе им грозит административный штраф в размере €100 ежемесячно, — сказал на заседании правительства премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он добавил, что такое решение далось ему нелегко, но другого пути, чтобы защитить более полумиллиона пожилых граждан, которые еще не смогли привиться, нет.

В Греции проживает почти 11 млн людей, около 63% населения полностью вакцинированы. Но по данным Минздрава, 520 тыс. человек старше 60 лет еще не получили прививки от коронавируса.

Ранее власти уже запретили невакцинированным людям посещать рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы, поскольку ежедневные случаи заболевания Covid-19 достигли рекордов.

Вчера зафиксировано 6 677 новых случаев заражения за сутки и 104 смерти.

В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для всех взрослых граждан. Это коснется только отдельных профессий.

Источник: Ekathimerini