У Греції на тлі зростання захворюваності на коронавірус уряд вводить обов’язкову вакцинацію проти Covid-19 для людей віком 60+.

– Греки віком від 60 років, які не були вакциновані, повинні до 16 січня записатися на прийом для отримання першої дози, інакше їм загрожує адміністративний штраф у розмірі 100 євро щомісяця, – сказав на засіданні уряду прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Він додав, що таке рішення далося йому нелегко, але іншого шляху, щоб захистити понад півмільйона людей похилого віку, які ще не змогли зробити щеплення, немає.

У Греції проживає майже 11 млн. людей, близько 63% населення повністю вакциновані. Але за даними МОЗ, 520 тис. осіб віком від 60 років ще не отримали щеплення від коронавірусу.

Раніше влада вже заборонила невакцинованим людям відвідувати ресторани, кінотеатри, музеї та спортзали, оскільки щоденні випадки захворювання Covid-19 досягли рекордів.

Вчора зафіксовано 6 677 нових випадків зараження за добу та 104 смерті.

В Україні не планують запроваджувати обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих громадян. Це стосуватиметься лише окремих професій.

Джерело: Ekathimerini