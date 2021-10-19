По состоянию на 19 октября 2021 года показатели пяти регионов Украины соответствуют красной зоне карантина, среди них — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

По данным Минздрава, другие пока демонстрируют “желтые” и “оранжевые” показатели.

В “красных” регионах превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализаций и показатель загруженности коек с кислородом.

Большинство областей пока соответствуют оранжевому уровню эпидопасности — Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

Немного лучше эпидситуация пока в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Кировоградской и Полтавской областях.

Их Минздрав обозначил желтым цветом.

Ситуация с коронавирусом в Украине начала значительно ухудшаться с середины сентября 2021 года. С тех пор суточный прирост больных постоянно увеличивался, много среди них детей.

Также украинцы стали чаще болеть в тяжелой форме, из-за чего возросла нагрузка на медсистему. В отдельных регионах ситуация критическая.