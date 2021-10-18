В Долинской общине Кропивницкого района почти вся семья заболела коронавирусом, среди больных — трехнедельная девочка.

По информации главного санитарного врача области Надежды Оперчук, у ребенка выявили вирус 17 октября 2021 года во время обследования как контактного лица.

Ее мать заболела 13 октября, среди больных также отец. В то же время у старшей дочки, семилетней девочки, болезнь не подтвердили.

Инфицированные члены семьи болеют в легкой форме и находятся дома. Старшую дочь изолировали от них.

За состоянием младенца следит педиатр.

С середины сентября в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В стране возросло количество новых случаев болезни, из-за чего увеличилась нагрузка на больницы.

Тревожной тенденцией является то, что во время новой волны много больных среди детей. В то же время они начали болеть в тяжелой форме, поэтому нередко нуждаются в госпитализации. Эксперты призывают граждан соблюдать карантин и вакцинироваться от вируса.

Источник: Суспильне