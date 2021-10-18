У Долинській громаді Кропивницького району майже вся сім’я захворіла на коронавірус, з-поміж хворих – тритижнева дівчинка.

За інформацією головного санітарного лікаря області Надії Оперчук, у дитини виявили вірус 17 жовтня 2021 року під час обстеження як контактної особи.

Її матір захворіла 13 жовтня, серед хворих також батько. Водночас у старшої доньки, семирічної дівчинки, хворобу не підтвердили.

Інфіковані члени родини хворіють у легкій формі та перебувають вдома. Старшу доньку ізолювали від них.

За станом немовля стежить педіатр.

З середини вересня в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. У країні зросла кількість нових випадків хвороби, через що збільшилося навантаження на лікарні.

Тривожною тенденцією є те, що під час нової хвилі багато хворих серед дітей. Водночас малеча почала хворіти у важкій формі, через що вони нерідко потребують госпіталізації. Експерти закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень та вакцинуватися від вірусу.

Джерело: Суспільне