Станом на 19 жовтня 2021 року показники п’яти регіонів України відповідають червоній зоні карантину, серед них – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області.

За даними МОЗ, інші поки що демонструють “жовті” та “помаранчеві” показники.

Щодо “червоних” регіонів, то у всіх них перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізацій та показник завантаженості ліжок з киснем.

Більшість областей наразі відповідають помаранчевому рівню епіднебезпеки – Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

Трохи краща епідситуація наразі у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Їх МОЗ позначило жовтим кольором.

Ситуація з коронавірусом в Україні почала значно погіршуватися з середини вересня 2021 року. З того часу добовий приріст хворих постійно збільшувався, багато серед них і дітей.

Також українці почали частіше хворіти у важкій формі, через що зросло навантаження на медсистему. В окремих регіонах ситуація критична.