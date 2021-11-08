Американский иммунолог CDC Умид Шарапов рассказал, какие последствия могут быть после перенесенной коронавирусной инфекции. Даже если человек болел легко, он может столкнуться с бессонницей, депрессией и с паническими атаками.

— Сегодня очень сложно предсказать, какое течение коронавируса будет у человека: легкое или среднетяжелое, — заметил Умид Шарапов. — Но последствия болезни сохраняются в любом случае. О них не всегда люди любят говорить.

Многие жалуются на то, что после выздоровления от Covid-19, даже если он прошел в легкой форме, нарушается концентрация внимания.

Эксперт добавил, что часто после коронавируса начинаются проблемы с памятью и повышается в раздражительность.

ВОЗ дала определение постковидного синдрома. Он может возникнуть у пациентов, переболевших Covid-19, и через три месяца после выздоровления. Симптомы длятся как минимум два месяца и не могут быть объяснены другими диагнозами. При этом в некоторых случаях они появляются уже с момента заражения.

Исследования свидетельствуют о том, что каждый седьмой человек, после болезни коронавирусом, имеет симптомы по меньшей мере еще 12 недель – то есть имеет постковидный синдром.