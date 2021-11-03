Смерть страшна всегда, но от коронавируса она еще страшнее. Стоит только Covid-больному испустить последний вздох, как его упаковывают в черный непрозрачный мешок и на каталке везут в морг.

Его сопровождают только медработники в плотных костюмах, бахилах, перчатках, очках и защитных масках. Все для того, чтобы лишний раз не контактировать с заразным телом.

А потом – морг, с, от которых шарахаются, как от проказы, гроб, катафалк и сырая земля.

Ни тебе одевания, ни последних, таких драгоценных для родных часов. Отпевание быстрое, и то, если священник согласится.

Последний путь очень короткий, сумбурный и от этого еще более сложный для близких. Умерших от коронавируса, как незваных гостей, стараются как можно быстрее спровадить на тот свет, чтобы они ненароком не заразили и не прихватили с собой кого-то из родных.

На память семье остаются лишь минуты госпитализации – близкий человек, который задыхается и которому уже ничем нельзя помочь, и черный мешок.

Смерть всегда страшна, но от коронавируса она еще страшнее.

Всего в Украине от коронавируса умерли уже около 70 тыс. человек! И это только те, у кого инфицирование официально подтвердили официально. За последние 24 часа вирус унес жизни 720 человек.