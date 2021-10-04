Всего по состоянию на 3 октября в Украине насчитывается 138 598 больных Covid-19. Госпитализировано — 19 835 пациентов. Остальные лечатся амбулаторно и находятся дома.

Как ухаживать за больным и не заболеть самому, советует главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— В ситуации, когда Covid-19 диагностировали у человека, с которым вы вместе живете, по возможности, стоит придерживаться ряда рекомендаций и советов, — пишет на своей странице в Facebook Игорь Кузин. — Все они одобрены Центрами контроля и профилактики заболеваний США https://bit.ly/3Bcu1mE.

Во-первых, помогайте инфицированному следовать указаниям семейного врача относительно приема лекарств.

Следите за тем, чтобы больной употреблял достаточно жидкости.

Не позволяйте ему работать, особенно чрезмерно. Нужно соблюдать постельный режим.

По возможности, организуйте бесконтактную доставку товаров и пищевых продуктов.

Позаботьтесь о домашних животных, ограничьте контакт между ними и больным.

Следите за симптомами. О симптомах, которые вызывают беспокойство, и условиях госпитализации можно прочитать здесь: https://bit.ly/3ovlaJ7.

Имейте под рукой номер телефона семейного врача на случай, если состояние больного ухудшится.

В случае, когда возникает угроза жизни, вызывайте экстренную медицинскую помощь.

Самозащита

Заботясь о больном, помните, что совместный быт с больным коронавирусной инфекцией считается тесным контактом. Поэтому помните и о личной защите от Covid-19.

Соблюдайте режим самоизоляции. О контакте с больным сообщите своему семейному врачу.

У него также возьмите направление на бесплатное тестирование на Covid-19.

Как минимизировать риск заражения:

Изолируйте больного в отдельную комнату.

Организуйте прием пищи в его комнате.

Старайтесь держаться от больного на расстоянии не менее двух метров.

Если жилищные условия не позволяют изолировать зараженного, то обеспечьте регулярное проветривание помещения.

Мыть посуду за больным нужно в перчатках горячей водой и обязательно с моющими средствами. После этого вымойте руки с мылом, а перчатки выбросьте в закрытый контейнер.

Избегайте общего пользования любыми вещами: посудой, полотенцами, постельным бельем, гаджетами и тому подобное.

Убедите больного, что нужно надевать маску, использовать перчатки даже дома. Это поможет защитить вас от инфекции. В то же время маленьким детям и тем, кто имеет проблемы с дыханием, маски можно не надевать.

Несколько раз в день мойте руки, не касайтесь глаз, носа и рта, дезинфицируйте поверхности и тоже носите маску.

Избегайте гостей, особенно из групп риска.

Следите за собственным здоровьем. В случае появления симптомов наберите своего семейного врача.

Эти советы пригодятся не только тогда, когда в доме больной с выраженными симптомами Covid-19, а вы ухаживаете за ним.

Заразиться коронавирусной болезнью можно и от бессимптомных больных.

Чтобы заподозрить у себя Covid-19, необходимо знать, какие симптомы ему присущи. Особенно это касается варианта Дельта.