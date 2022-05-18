Врач из Николаева вывез из опасного региона во Львов 31 ребенка с онкологией. Он находился за рулем семь дней, чтобы у всех маленьких пациентов был шанс на полноценную жизнь.

Речь идет о Михаиле Адырове, который до войны был заведующим онкогематологическим отделением Николаевской областной детской больницы, а ныне — врач-онкогематолог Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

В начале войны в отделении заведения находились 16 пациентов. Первую эвакуацию организовали уже 25 февраля. Ехать пришлось через Херсонскую область, которую оккупировали россияне. Чтобы не встретить их, пришлось кружить по селам и полевым дорогам. Дети сложно переносили дорогу, у многих из них ухудшилось состояние. Однако через трое суток удалось попасть во Львов.

— Мы передали детей в надежные руки и утром снова отправились в Николаев, потому что там нас ждали еще дети, которые были дома в перерыве между лечением, — говорит Михаил Адыров.

Вторая эвакуация при содействии местных властей прошла гораздо легче. Однако еще оставались пациенты, оказавшиеся в регионах, где уже были российские захватчики. Чтобы спасти их, врач в третий раз уехал в Николаев.

– Семь дней подряд пришлось провести в пути. За рулем были по девять часов, но 31 ребенка удалось вывезти, — делится врач.

Во Львове дети отдохнули, а затем их вместе с пациентами из других областей отправили на лечение за границу — в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Францию, Швейцарию, Бельгию, Португалию, Канаду, США.

Сейчас врач держит связь со всеми своими пациентами, чтобы помочь иностранным коллегам с лечением.

Источник: Zаxid.net

Фото: Михаил Адыров