Лікар з Миколаєва вивіз з небезпечного регіону до Львова 31 дитину з онкологією. Він перебував за кермом сім днів, щоб усі маленькі пацієнти мали шанс на повноцінне життя.

Йдеться про Михайла Адирова, який до війни був завідувачем онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні, а нині – лікар-онкогематолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

На початку війни у відділенні закладу перебувало 16 пацієнтів. Першу евакуацію організували уже 25 лютого. Їхати довелося через Херсонщину, яку окупували росіяни. Щоб не натрапити на них, довелося кружляти селами та польовими дорогами. Діти складно переносили дорогу, у багатьох з них погіршився стан. Проте через три доби вдалося потрапити до Львова.

– Ми передали дітей в надійні руки і вранці знову вирушили до Миколаєва, бо там на нас чекали ще діти, які були вдома у перерві між лікуванням, – говорить Михайло Адиров.

Друга евакуація за сприяння місцевої влади пройшла значно легше. Проте ще залишалися пацієнти, які опинилися у регіонах, де вже були російські загарбники. Щоб врятувати їх, лікар втретє поїхав до Миколаєва.

– Сім днів поспіль довелося провести у дорозі. За кермом були по дев’ять годин, але 31 дитину вдалося вивезти, – ділиться лікар.

У Львові діти перепочили, а потім їх разом з пацієнтами з інших областей відправили на лікування за кордон – до Польщі, Італії, Нідерландів, Німеччини, Франції, Швейцарії, Бельгії, Португалії, Канади, США.

Наразі лікар тримає зв’язок з усіма своїми пацієнтами, щоб допомогти іноземним колегам з лікуванням.

Джерело: Zаxid.net

Фото: Михайло Адиров