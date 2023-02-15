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Реакция будет: Минздрав призвал сообщать о вымогательстве денег за назначение инвалидности

15 февраля 2023, 18:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
инвалидность
Источник: Depositphotos

Минздрав сообщил, что ему поступает немало жалоб на работу медицинско-социальных экспертных комиссий, и часто они обоснованы.

Министерство сообщает, что реформирование МСЭК уже началось, но этот путь не является ни простым, ни быстрым. Реагировать на возникающие проблемы нужно уже сейчас.

— Поэтому мы призываем всех, кто сталкивается с вымогательством денег во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии, помочь нам зафиксировать такие факты, чтобы мы могли помочь вам.

Контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19

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Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по реформированию системы проведения медико-социальной экспертизы.

До 1 апреля Минздрав совместно с Министерством социальной политики подадут на одобрение правительства план мер по реформированию МСЭК.

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Он будет предусматривать прозрачность административных и других процессов, пути формирования новых маршрутов, в частности с внедрением ИТ-инструментов.

Источник
Минздрав
Теги
інвалідність
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