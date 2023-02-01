Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо реформування системи проведення медико-соціальної експертизи.

До 1 квітня МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики подадуть на схвалення уряду план заходів щодо реформування МСЕК.

Він передбачатиме прозорість адміністративних та інших процесів, шляхи формування нових маршрутів, зокрема із впровадженням ІТ-інструментів.