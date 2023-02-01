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Забезпечити прозорість та унеможливити корупцію: в Україні реформуватимуть систему МСЕК

1 Лютого 2023, 17:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мсек врачи
Джерело: Depositphotos

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо реформування системи проведення медико-соціальної експертизи.

До 1 квітня МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики подадуть на схвалення уряду план заходів щодо реформування МСЕК.

Він передбачатиме прозорість адміністративних та інших процесів,  шляхи формування нових маршрутів, зокрема із впровадженням ІТ-інструментів.

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Паралельно триватиме робота з впровадження оновленої системи реабілітації у сфері охорони здоров’я, перегляд порядків проведення спецекспертиз, передання непрофільних функцій МСЕК, впровадження нових цифрових інструментів для автоматизації та прозорості процесів тощо.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що системна робота з реформування порядку встановлення інвалідності триває. Наразі в Україні:

  • затверджено МКФ (міжнародну класифікацію функціонування) як національний класифікатор;
  • підготовлено фахівців та навчально-методичні матеріали щодо використання МКФ у практиці;
  • запроваджено роботу мультидисциплінарних реабілітаційних команд;
  • впроваджується відхід від радянського підходу опіки над особами з інвалідністю до забезпечення дієвих інструментів адаптації таких людей до життя в суспільстві.
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Фокус на запровадження електронних інструментів має допомогти позбутись і корупційної складової, що довгий час супроводжувала роботу МСЕК.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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