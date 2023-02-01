Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо реформування системи проведення медико-соціальної експертизи.
До 1 квітня МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики подадуть на схвалення уряду план заходів щодо реформування МСЕК.
Він передбачатиме прозорість адміністративних та інших процесів, шляхи формування нових маршрутів, зокрема із впровадженням ІТ-інструментів.
Паралельно триватиме робота з впровадження оновленої системи реабілітації у сфері охорони здоров’я, перегляд порядків проведення спецекспертиз, передання непрофільних функцій МСЕК, впровадження нових цифрових інструментів для автоматизації та прозорості процесів тощо.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що системна робота з реформування порядку встановлення інвалідності триває. Наразі в Україні:
- затверджено МКФ (міжнародну класифікацію функціонування) як національний класифікатор;
- підготовлено фахівців та навчально-методичні матеріали щодо використання МКФ у практиці;
- запроваджено роботу мультидисциплінарних реабілітаційних команд;
- впроваджується відхід від радянського підходу опіки над особами з інвалідністю до забезпечення дієвих інструментів адаптації таких людей до життя в суспільстві.
Фокус на запровадження електронних інструментів має допомогти позбутись і корупційної складової, що довгий час супроводжувала роботу МСЕК.