МОЗ повідомив, що до нього надходить чимало скарг на роботу медично-соціальних експертних комісій, і часто вони обґрунтовані.
Міністерство повідомляє, що реформування МСЕК вже розпочалося, але цей шлях не є ані простим, ані швидким. Проте реагувати на поточні проблеми потрібно вже.
– Тому ми закликаємо всіх, хто стикається з вимаганням грошей під час проходження медико-соціальної експертної комісії, допомогти нам зафіксувати такі факти, аби ми могли допомогти вам.
Контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19
У відомстві запевнили, що реакція обов’язково буде!
Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо реформування системи проведення медико-соціальної експертизи.
До 1 квітня МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики подадуть на схвалення уряду план заходів щодо реформування МСЕК.
Він передбачатиме прозорість адміністративних та інших процесів, шляхи формування нових маршрутів, зокрема із впровадженням ІТ-інструментів.