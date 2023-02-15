МОЗ повідомив, що до нього надходить чимало скарг на роботу медично-соціальних експертних комісій, і часто вони обґрунтовані.

Міністерство повідомляє, що реформування МСЕК вже розпочалося, але цей шлях не є ані простим, ані швидким. Проте реагувати на поточні проблеми потрібно вже.

– Тому ми закликаємо всіх, хто стикається з вимаганням грошей під час проходження медико-соціальної експертної комісії, допомогти нам зафіксувати такі факти, аби ми могли допомогти вам.

Контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19

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У відомстві запевнили, що реакція обов’язково буде!

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо реформування системи проведення медико-соціальної експертизи.

До 1 квітня МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики подадуть на схвалення уряду план заходів щодо реформування МСЕК.

Він передбачатиме прозорість адміністративних та інших процесів, шляхи формування нових маршрутів, зокрема із впровадженням ІТ-інструментів.