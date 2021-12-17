Ученые изучили влияние коронавируса на людей с эпилепсией и установили, что у таких пациентов риск иметь осложнения и даже умереть от болезни выше.

Они проанализировали информацию о заболевании 334 пациентов с эпилепсией и сравнили ее с медкартами 9,5 тыс. людей без такого диагноза. участники эксперимента находились на лечении в Маунт-Синай с марта 2020 года по май 2021-ого.

Специалисты установили, что страдающие эпилепсией имеют в полтора раза больший риск умереть от коронавируса, чем другие люди.

Также они чаще попадали в отделения интенсивной терапии и нуждались в искусственной вентиляции легких.

В то же время они не имели каких-нибудь необычных признаков заболевания, симптомы были похожие.

При этом ученым не удалось установить причину такой реакции людей с эпилепсией на заражение коронавирусом.

Они лишь предположили, что такие люди в целом могут быть более уязвимы к различным заболеваниям. Этот вопрос специалистам еще предстоит изучить.

Источник: Medscape