Науковці вивчили вплив коронавірусу на людей з епілепсією і встановили, що у таких пацієнтів ризик мати ускладнення і навіть померти від хвороби вище.

Вони проаналізували інформацію про захворювання 334 пацієнтів з епілепсією та порівняли її з медкартами 9,5 тис. людей без такого діагнозу. Учасники експерименту перебували на лікуванні в Маунт-Сінай з березня 2020 року до травня 2021-го.

Фахівці встановили, що ті, хто потерпає від епілепсії, мають у півтора рази більший ризик померти від коронавірусу, ніж інші люди.

Також вони частіше потрапляли у відділення інтенсивної терапії та потребували штучної вентиляції легень.

Водночас вони не мали якихось незвичайних ознак захворювання, симптоми були схожі.

Науковцям не вдалося встановити причини такої реакції людей з епілепсією на зараження коронавірусом.

Вони лише припустили, що такі люди загалом можуть бути більш уразливими до різних захворювань. Це питання фахівці ще мають вивчити.

Джерело: Medscape