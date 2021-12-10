В Чехии приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для лиц старше 60 лет с 1 марта 2022 года.

Прививка от Covid-19 обязательна для медицинских работников, полицейских, пожарных и военных.

— Мы видим, что люди определенного возраста чаще всего попадают в реанимацию, — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Новое постановление было утверждено всего за неделю до того, как новое чешское правительство приступит к работе.

Новый номинальный министр здравоохранения уже заявил, что он против обязательных прививок для пожилых людей и хочет изменить законодательство.

9 декабря вступил в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от Covid-19 является обязательной.

На этот раз речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги; заведений защиты прав детей; реабилитационных заведений; предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).