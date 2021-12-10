У Чехії ухвалили рішення про запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для осіб віком від 60 років з 1 березня 2022 року.

Щеплення від Covid-19 є обов’язковим для медичних працівників, поліцейських, пожежників та військових.

– Ми бачимо, що люди певного віку найчастіше потрапляють у реанімацію, – сказав міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Нова постанова була затверджена лише за тиждень до того, як новий чеський уряд розпочне роботу.

Новий номінальний міністр охорони здоров’я вже заявив, що він проти обов’язкових щеплень для людей похилого віку і хоче змінити законодавство.

9 грудня набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid-19 є обов’язковою.

Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ та закладів, що надають соціальні послуги; закладів захисту прав дітей; реабілітаційних закладів; підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та ін.).