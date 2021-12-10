Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Щеплення від Covid-19: Чехія запроваджує обов’язкову вакцинацію для осіб 60+

10 Грудня 2021, 16:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

У Чехії ухвалили рішення про запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для осіб віком від 60 років з 1 березня 2022 року.

Щеплення від Covid-19 є обов’язковим для медичних працівників, поліцейських, пожежників та військових.

– Ми бачимо, що люди певного віку найчастіше потрапляють у реанімацію, – сказав міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

Нова постанова була затверджена лише за тиждень до того, як новий чеський уряд розпочне роботу.

Читайте також:
вакцинаціяОбов’язкова вакцинація від Covid-19: у Греції щеплення отримають групи ризику

Новий номінальний міністр охорони здоров’я вже заявив, що він проти обов’язкових щеплень для людей похилого віку і хоче змінити законодавство.

9 грудня набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація від Covid-19 є обов’язковою.

Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ та закладів, що надають соціальні послуги; закладів захисту прав дітей; реабілітаційних закладів; підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та ін.).

Джерело
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка