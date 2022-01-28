Сейчас шесть областей демонстрируют тревожные Covid-показатели, поэтому они могут перейти в красную зону карантина.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 января 2022 года.

— Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпиднебезопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области, — отметил Виктор Ляшко.

Он призвал граждан делать прививки от коронавируса. Ведь вакцинация помогает замедлить темпы распространения вируса, в частности Омирона, который сейчас доминирует в Украине.

Если вирус получится остановить, можно будет говорить в дальнейшем об отмене карантинных ограничений, как это делается в ряде европейских стран.

В ЕС снова половина взрослого населения прошла ревакцинацию. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter. Поэтому Дания, Великобритания уже ослабили карантинные ограничения. Однако пока неизвестно, к каким последствиям это приведет.