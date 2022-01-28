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Шесть областей могут перейти в красную зону карантина – Ляшко

28 января 2022, 13:03
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Шесть областей могут перейти в красную зону карантина – Ляшко
Источник: Depositphotos

Сейчас шесть областей демонстрируют тревожные Covid-показатели, поэтому они могут перейти в красную зону карантина.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 января 2022 года.

— Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпиднебезопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области, — отметил Виктор Ляшко.

Он призвал граждан делать прививки от коронавируса. Ведь вакцинация помогает замедлить темпы распространения вируса, в частности Омирона, который сейчас доминирует в Украине.

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Если вирус получится остановить, можно будет говорить в дальнейшем об отмене карантинных ограничений, как это делается в ряде европейских стран.

В ЕС снова половина взрослого населения прошла ревакцинацию. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter. Поэтому Дания, Великобритания уже ослабили карантинные ограничения. Однако пока неизвестно, к каким последствиям это приведет.

Источник
Верховная Рада
Теги
Віктор Ляшко , Карантин , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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