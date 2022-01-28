Наразі шість областей демонструють тривожні Covid-показники, через це вони можуть потрапити до червоного рівня карантину.

Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді 28 січня 2022 року.

– Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області, – зазначив Віктор Ляшко.

Він закликав громадян робити щеплення від коронавірусу. Адже вакцинація допомагає сповільнити темпи поширення вірусу, зокрема Омірону, який нині домінує в Україні.

Якщо вірус вийде зупинити, можна буде говорити надалі про скасування карантинних обмежень, як це роблять у низці європейських країн.

У ЄС знову половина дорослого населення пройшла ревакцинацію. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter. Через це Данія, Велика Британія уже послабили карантинні обмеження. Проте поки що невідомо, до яких наслідків це призведе.