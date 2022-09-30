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“Слава Богу, что она оказалась рядом”: студентка-медик спасла пассажира с сердечным приступом

30 сентября 2022, 11:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
серце

Студентка четвертого курса Киевского медицинского университета Дарья по сути спасла жизнь пассажиру, которому стало плохо прямо в метро, оказав ему неотложную помощь. Об этом сообщило одно из столичных изданий.

Сообщается, что вчера, 29 сентября, на станции метро Театральная в Киеве стало плохо мужчине, который упал на пол. Сначала ему пытались помочь оказавшиеся рядом пассажиры. Но потом появилась Дарья, которая не растерялась и использовала находившийся на станции дефибриллятор.

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Вскоре на станцию прибыла бригада медиков экстренной помощи. Они проверили давление у мужчины, оно оказалось очень высоким. Пострадавшего госпитализировали.

Когда его несли к машине скорой помощи, работница станции сказала, что, мол, слава Богу, что девушка оказалась рядом. По словам самой Дарьи, это был ее первый опыт оказания такого рода помощи.

О том, как распознать сердечный приступ и, что не менее важно, как его не допустить, читайте в нашем материале.

Источник: Вечерний Киев

Фото: Вечерний Киев

Теги
Київ Медики Метро Серце швидка допомога
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