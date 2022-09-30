Студентка четвертого курсу Київського медичного університету Дарина по суті врятувала життя пасажиру, якому стало зле прямо в метро, надавши йому невідкладну допомогу. Про це повідомило одне зі столичних видань.

Повідомляється, що вчора, 29 вересня, на станції метро Театральна в Києві стало погано чоловікові, який впав на підлогу. Спочатку йому намагалися допомогти пасажира, що опинилися поруч. Але потім з’явилася Дарина, яка не розгубилася і використовувала дефібрилятор, який знаходився на станції.

Незабаром на станцію прибула бригада медиків екстреної допомоги. Вони перевірили тиск у чоловіка, він виявився дуже високий. Постраждалого госпіталізували.

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Коли його несли до машини швидкої допомоги, працівниця станції сказала, що, мовляв, слава Богу, що дівчина опинилася поруч. За словами самої Дарини, це був її перший досвід надання такого роду допомоги.

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Джерело: Вечірній Київ

Фото: Вечірній Київ