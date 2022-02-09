На Закарпатье медики экстренной помощи на снегоходе ехали на вершину горы, чтобы помочь травмированному спортсмену, а потом таким же образом транспортировали его вниз.

Случай произошел на горнолыжном курорте Свалявщины.

52-летний турист из Полтавщины во время катания серьезно травмировался, у него был перелом обеих костей голени со смещением.

Бригада №1103 Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи отправилась по вызову. Фельдшеру Натальи Папиш пришлось ехать на снегоходе на вершину горы, где находился травмированный.

Там специалист дала пациенту обезболивающее и наложила шину.

Транспортировали пациента к автомобилю скорой тоже на снегоходе, а затем успешно госпитализировали в Свалявскую районную больницу.

Сейчас состояние туриста удовлетворительное.

Зимой никто не застрахован от травматизма из-за сложных погодных условий, поэтому важно быть осторожными — как на отдыхе, так и во время обычного пребывания на улице. Из-за льда на земле и сосулек на крышах возрастает риск получить травмы.

Источник: 103 Закарпатье

Фото: 103 Закарпатье