Накануне Нового года в отдельных странах фиксируется ухудшение ситуации с коронавирусом, в частности в США.

В стране выявили рекордные 512 553 новых случая болезни. Это наибольшая цифра с начала пандемии.

Предыдущий “рекорд” в США был установлен 8 января 2021 года, тогда специалисты подтвердили 294 015 заражений за сутки.

Стоит отметить, что это количество может быть неточным из-за задержки отчетов — многие центры тестирования закрыты из-за праздников.

Кроме США, о рекордном суточном приросте больных заявили Франция, Греция, Великобритания и Португалия.

В то же время в Украине эпидситуация также тревожная. После празднования Рождества 25-27 декабря выявили сразу в два раза больше новых случаев коронавируса – показатель вырос с 2 248 инфицирований до 5 454.

Граждан призывают во время празднования Нового года соблюдать карантинные ограничения, носить маски и избегать мест скопления людей. Эти меры помогут не допустить вспышки заболеваемости в январе и феврале 2022 года.